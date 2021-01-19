– Сердечно поздравляю всех своих прихожан и жителей района со светлым праздником Крещения! Пусть он станет для нас временем духовного обновления, просвещения душ и сердец, преображения внутреннего мира. По церковной традиции, в этот праздничный день, когда мы вспоминаем освящение вод Иордана крещением Спасителя, освящается всё водное естество. Множество людей приходит в храмы для того, чтобы запастись на весь год крещенской водой – «Великой агиасмой», дабы с верою и благоговением употреблять ее для исцеления душевных и телесных недугов.

К моим дорогим прихожанам обращаюсь с просьбой: по возможности приходить на литургию и за освященной водой в храм, а желающие окунуться в купель пусть приезжают в Селец на криничку.

Желаю всем вам душевного и телесного здравия, благополучия, радости.

Храни вас всех Господь!