Глава фермерского хозяйства, депутат Октябрьского сельского Совета депутатов Андрей РОМАНЕНКО:

– Я впервые избран делегатом Всебелорусского народного собрания. Конечно же, это большая ответственность, ведь предстоит выражать интересы своих земляков. Безусловно, особый интерес у меня вызывают развитие частного бизнеса и аграрная отрасль. В нашей стране есть все возможности для развития фермерских хозяйств. Вместе с тем, считаю, им необходимо уделять больше внимания. Ведь, как показывает практика, внедрение частного бизнеса в сельское хозяйство приносит положительные результаты. Это позволяет создавать конкурентоспособный продукт на внутренних и внешних рынках.

Уверен, что в новой пятилетке Беларусь не только сохранит достигнутый уровень развития, но и обеспечит дальнейшее наращивание объемов производства. Не менее важным, на мой взгляд, является вопрос о государственности, которая развивалась на протяжении последней четверти века. Все вместе мы решим, куда и как наша страна будет двигаться дальше, чтобы нам и нашим детям жилось лучше.

Директор КСУП «Губичи» Михаил РЫБИК:

– Представлять Будакошелевщину на Всебелорусском народном собрании буду уже второй раз. Для меня это не только большая честь, но и огромное доверие, так как предстоит определить принципиальные направления развития страны. Как представитель сельскохозяйственной отрасли, не могу не отметить положительные моменты, которые сейчас происходят в аграрной сфере. Так, за последние 20 лет, что я руковожу КСУП «Губичи», произошло серьезное техническое перевооружение хозяйства: постоянно приобретается новая сельхозтехника, построен современный ДМБ. Несмотря на определенные трудности, из года в год наше сельхозпредприятие вносит достойный вклад в продовольственную безопасность страны. Какие проблемы волнуют? Прежде всего сохранение стабильности и мира на родной земле, укрепление сельских регионов, подготовка квалифицированных рабочих кадров. Также на народном форуме можно открыто высказать свою точку зрения, и она будет услышана. Это своего рода диалоговая площадка, прямое народное волеизъявление, где публично обсуждаются важные вопросы, затрагивающие все сферы жизни. А решения по ним позволят Беларуси развиваться стремительными темпами и уверенно идти выбранным курсом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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