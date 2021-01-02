Наверняка вы хотя бы однажды слышали про волонтеров – людей, по доброй воле меняющих этот мир к лучшему и заботящихся о тех, кто сам о себе позаботиться не может. Такие люди есть, и их много. Всегда, когда сталкиваюсь с подобными примерами, поражаюсь до глубины души, до дрожи…

Задумавшись о такой важной и нужной в нашем обществе теме, как работа волонтеров, я вдруг задалась вопросами, почему они занимаются этим, что движет человеком, который готов безвозмездно отдавать свои время и силы совершенно чужим детям, старикам, тяжелобольным, бездомным животным, зачем им это? Эти вопросы я и задала Александре Болдуевой и Дарье Еремич, учащимся средней школы №1 райцентра, которые волонтерствуют уже не первый год. Ответ меня поразил. Оказывается, что помогать – не только благородно, но и… легко и радостно.

Путь девочек в волонтерстве начался с их вступления в ряды БРСМ. С тех пор они постоянно участвуют во всех благотворительных акциях организации, помогая ветеранам войны и пожилым людям, организовывая концерты для детей в районном социально-педагогическом центре и в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Вместе с активистами БРСМ они ухаживают за памятниками героям Великой Отечественной войны. Кроме того, девочки стараются сделать этот мир лучше, помогая бездомным животным. Желание помочь у них огромное. Знаете, ведь у них и дома есть животные, но когда ты выхаживаешь и заботишься о тех, кому тяжело и кто пострадал, – это уже другая история, это история о той самой безусловной любви. Истощенные, больные и покалеченные, они вызывают сострадание в сердцах отзывчивых девочек. И пока одни бросают своих питомцев, другие спасают: подростки кормят бездомных животных, берут на передержку и пытаются найти новые семьи «потеряшкам».

Историю нашей землячки Киры Куруленко, которая борется с раком, знают все в нашем городе и очень многие за его пределами. Каждый день волонтеры и просто неравнодушные люди прикладывают максимум усилий в распространение информации о девочке. Сумма сбора действительно велика – лечение малышки очень дорогостоящее. Поэтому, по доброй традиции, приходится собирать деньги всем миром. Катится волна не показной, а подлинной благотворительности: без всякой ответной выгоды для себя люди разного возраста, достатка и социального положения жертвуют, сколько могут, или становятся волонтерами. Вот и девчонки подключились к доброму делу: собственноручно распечатывают листовки с призывом помочь малышке, которые потом расклеивают и раздают людям в электричках, торговых центрах, на улицах – везде. А еще Саша с Дашей организовали свой собственный конкурс в Инстаграмм для помощи Кире, где каждый перечисливший на мобильный номер МТС хотя бы 2 рубля смог поучаствовать в аукционе и получить приз. Символический. Ведь девочки покупают их на свои карманные деньги.

Что же толкает девчонок помогать другим, оказывая какую-то посильную помощь? Ведь делают они это бескорыстно, просто потому, что кто-то улыбнется в ответ или скажет тихое спасибо. А это довольно необычно в наше жесткое, прагматичное время, когда чуткость, душевная щедрость не котируются, ведь все измеряется в денежном эквиваленте.

Даша и Саша в один голос признаются, что они никогда не ждут никакого признания или наград. Хотя нет. Улыбка…улыбка тех, кому смогли помочь, – вот настоящая награда для них. Будь это маленький ребенок из детского дома или пенсионер, которому помогли перейти улицу. А еще волонтерство дает им опыт: опыт быть нужным и полезным, и помогает осознать, что многие материальные ценности – это вовсе не ценности.

– Добро делать всегда приятно. Свои добрые дела мы не привыкли афишировать, – говорят девчонки. – И пусть мы не сможем помочь всем, кому бы хотелось, но мы делаем намного больше, чем те, кто даже не пытается помочь.

После этих слов я для себя сделала вывод, что главное качество добровольца – это умение протянуть руку помощи, когда никто не видит, никто за это не похвалит, может даже никто никогда об этом не узнает. Я твердо убеждена: научить добру невозможно. Его можно только привить. Все начинается в семье. Ведь когда дети видят, что их родители регулярно безвозмездно помогают кому-то, делятся тем, что у них есть, с чужими людьми, то творить добро становится для них чем-то совершенно естественным. Нормой. Главное, чтобы девчонки не разочаровались, потому что, как они признались, порой встречают много негатива от людей, особенно при «устройстве» найденышей в новые семьи.

На вопрос: «Почему вы стали волонтерами?» – девочки ответили, что им это очень нравится, это то, без чего они не представляют своей жизни и что помогает им двигаться дальше.

– Помогать другим – это не сложно, это очень здорово. Ощущение, что ты помог кому-то и сделал этого человека чуть-чуть счастливее, непередаваемо. Честно говоря, не хватает слов, чтобы описать эти чувства и эмоции. Наверное, это нужно просто испытать, – признаются девочки. – Кроме того, волонтерская деятельность учит нас по-другому смотреть на мир, на происходящее, учит ценить то, что мы имеем, ценить каждый прожитый день и, самое главное, радоваться простым вещам. Всегда нужно помнить о том, что среди нас есть те, кто нуждается в помощи и заботе, не проходить мимо чужой беды.

Безусловно, в каждом из нас есть лучик, маленькая искорка, способная дать начало огню добра. Главное, разжечь в себе тот костер, который осветит правильный путь, чтобы каждый шел дорогой добра, дорогой любви и взаимопомощи. Ведь когда идешь по жизни, заботясь о ближних, ты ничего не теряешь. Добро – это тот единственный ресурс, который мы, отдавая, не теряем, а, наоборот, приумножаем. Разве это не самое выгодное вложение?!

Ирина ШУТОВА

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