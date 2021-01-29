Сегодня на территории Гомельщины проживает 18,5 тысячи многодетных семей. Одной из весомых мер их поддержки является льготное кредитование государством строительства жилья, предусмотренное Указом Президента Республики Беларусь № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Каковы перспективы действия этого Указа в наступившем году? Такой вопрос прозвучал к министру архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслану Пархамовичу на прошедшем в Гомеле областном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания от заместителя председателя Гомельского городского Совета депутатов Натальи Литвиновой.

Как ответил министр, Указ № 240 прекрасно себя зарекомендовал. Благодаря ему, в 2020 году были превышены показатели по строительству жилья для многодетных семей как по Гомельской области, так и по всей республике. Безусловно, воспользоваться предлагаемыми им условиями нуждающиеся в жилье семьи смогут и в нынешнем году. Для Гомельской области предусмотрены средства для выполнения намеченной программы.

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