На собрании делегаты от Гомельской области обсуждали не только основные положения проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку, но и в формате открытого диалога задавали вопросы, которые имеют широкий отклик в обществе. Компетентные ответы на них давали министры ЖКХ, архитектуры и строительства, заместитель министра труда и соцзащиты.

Вопрос о возможном переходе на дифференцированную форму оплаты услуг ЖКХ задал председатель Калинковичского райсовета депутатов Виктор Замостик. Он напомнил о том, что некоторое время назад в правительстве обсуждался вопрос о таком переходе. А это, по мнению Виктора Ивановича, неизбежно повлечет увеличение оплаты, и многие люди могут не потянуть. Не приведет ли это к недовольству и росту обращений граждан с жалобами?

На вопрос ответил министр ЖКХ Андрей Хмель: Да, такой вариант в правительстве действительно обсуждался. Однако лишь в качестве варианта, потому что подобный шаг был бы преждевременным. Сегодня в рамках формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги министерство руководствуется поручением Президента страны, чтобы рост тарифов на ЖКУ происходил в рамках определенного коридора. И это поручение строго выдерживается. Так что никакой речи о резком росте тарифов на ЖКУ быть не может.

Кроме того, в рамках Указа Президента страны №490, подписанном в декабре месяце, с июня тариф на теплоснабжение поднимется только на 6%. Так что государственная политика в области тарифов остается по-прежнему социально направленной, и ни о каких резких скачках речи быть не может.

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