Воспитание гражданина-патриота сегодня — залог стабильного будущего завтра. Разговор на тему патриотического воспитания молодёжи состоялся на этой неделе на диалоговой площадке в историко-культурном центре в Буда-Кошелеве. В дискуссии участвовали делегаты Всебелорусского народного собрания, представители госорганов, силовых структур и общественных объединений.

Что сегодня значит быть патриотом? Что делают районные общественные организации в плане патриотического воспитания молодёжи? Какие качества нужно воспитывать в человеке, чтобы он стал настоящим патриотом? Можно ли через историю пробудить чувство патриотизма? Это лишь некоторые из обсуждённых на диалоговой площадке вопросов.

В качестве спикеров диалоговой площадки выступили делегат VI Всебелорусского народного собрания Галина Михальцова, специалист историко-культурного центра Юрий Котляров, учитель химии и биологии СШ№1 райцентра Елена Коротчикова.

В качестве гостей в диалоге приняли участие заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, делегат VI Всебелорусского народного собрания, директор Коммунаровской средней школы Михаил Борисевич, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, председатель районной ветеранской организации Мария Максимчикова.

Подводя итоги диалоговой площадки, Елена Сергеевна отметила, что прозвучавшие мнения, идеи и предложения станут толчком к дальнейшим размышлениям на тему «Патриотизм – это…», а также дадут старт новым проектам.

К слову, диалоговые площадки работают сейчас во всех регионах Беларуси, они проходят в рамках подготовки ко Всебелорусскому народному собранию и стремятся вовлечь в обсуждение изменений в Конституцию Республики Беларусь и другие законодательные акты максимальное количество граждан нашей страны.