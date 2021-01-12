Завершается контроль качества очередной партии российской вакцины «Спутник V», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В минувшем году Беларусь получила несколько небольших партий российской вакцины «Спутник V». А в канун Нового года в страну поступила очередная партия — 20 тыс. доз. Процедуру контроля качества должны, согласно закону «Об обращении лекарственных средств», пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию.

«Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Специалисты испытательной лаборатории завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества», — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что по ее окончании на следующей неделе продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска.

Минздрав распределил вакцину по регионам — в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Что касается остальных граждан, то в дальнейшем будет проводиться вакцинация различными вакцинами (5-6 вакцин) всех желающих. Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками.