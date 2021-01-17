Ежегодно на Будакошелевщину с разных уголков нашей страны приезжают молодые специалисты, чтобы начать свой трудовой путь и приобрести опыт работы по выбранной профессии. Среди тех, кто решил связать свою жизнь с сельскохозяйственной отраслью, ветеринарный фельдшер из ОАО «Юбилейный-Агро» Роман Коребо.

Великий ученый Иван Павлов когда-то сказал: «Обычный врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество». В этой фразе, пожалуй, и заключается основная и глобальная задача всех ветеринаров. Ведь болезни животных часто передаются людям, влияют на качество производимой продукции. Именно поэтому главное в профессии ветеринара – профилактика заболеваний животных, а значит, и неоценимая помощь человечеству. По этому пути решил пойти и наш герой, молодой специалист Роман Коребо.

– Несмотря на то что родился и вырос я в Ветке, мне по душе размеренная сельская жизнь, – делится молодой человек. – Раньше к сельскому хозяйству никакого отношения не имел, да и родители с ним не связаны: отец трудится в газовой сфере, а мама в торговле. А я вот решил попробовать свои силы на этом нелегком, но очень интересном и нужном поприще. После 11 классов поступил в Приборский профессиональный аграрно-технический лицей, где получил специальность «Эксплуатация и ремонт автомобилей». На этом решил не останавливаться и плотно связать свою жизнь с сельскохозяйственной отраслью. К выбору профессии подошел серьезно и основательно. Важными критериями в этом, безусловно, стали востребованность профессии на рынке труда и достойная заработная плата. Конечно же, немаловажным было и мое отношение к выбранному делу, ведь работа, прежде всего, должна приносить удовольствие, иначе, уверен, ничего не получится. Поэтому выбор пал на специальность «Ветеринарная медицина». Учеба в Речицком государственном аграрном колледже мне нравилась и давалась легко. Но, как говорится, одно дело – теория, а совсем другое – практика. Учился я по целевому направлению от ОАО «Юбилейный-Агро», поэтому после окончания колледжа приехал на отработку в это хозяйство. Так начались мои трудовые будни ветеринарного фельдшера на ДМБ «Неговка».

Роман признается, что быстро освоился на новом месте. Этому способствовали и дружный коллектив, и руководство хозяйства, которые, видя рвение и старание молодого специалиста, всячески его поддерживают и помогают. К тому же это крепкое и активно развивающееся сельхозпредприятие с хорошей материально-технической базой, где для работы есть все необходимое. Немаловажным является и то, что специалисту выделили благоустроенное жилье, тем более что на Будакошелевщину Роман приехал вместе с супругой Мариной. И уже совсем скоро в молодой семье Коребо ожидается прибавление.

По словам молодого ветфельдшера, работа ему нравится. Единственное, что ее немного омрачает, – это большое количество документации, которую нужно вести в обязательном порядке. Но и к этому он уже привык. Взял за правило не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, систематизировал свой рабочий день, который буквально расписан по минутам.

– В зооветеринарной службе хозяйства у нас работают три ветфельдшера, так что есть к кому в случае необходимости обратиться за советом и с кем обсудить волнующие вопросы, – отмечает молодой человек. – Когда только приступал к работе, испытывал волнение, ведь от меня в определенной мере зависит здоровье и жизнь животных, а у меня их около пятисот. Но с практикой и приобретенным опытом все тревоги улетучились. Теперь мне даже нравится сталкиваться с нестандартными ситуациями.

На мой взгляд, мужчине работать с животными проще. Например, чтобы справиться с крупнорогатым скотом и провести какую-либо медицинскую манипуляцию, нужно быть физически сильным и выносливым, не каждой женщине это по плечу. А еще нужно постоянно саморазвиваться и совершенствоваться в профессии, учиться чему-то новому. Поэтому я поступил в Витебскую ветеринарную академию. Считаю, что новые знания – это всегда хорошо, ведь наука и технологии не стоят на месте, нужно идти в ногу со временем, внедрять полученные знания в жизнь и применять их на практике. Признаюсь, уже сегодня подумываю еще об одном высшем образовании, которое тоже будет связано с сельскохозяйственной отраслью. Возможно, выберу зоотехнию или юридическое направление, время покажет. Пока же ближайшие три года буду работать в хозяйстве, учиться и набираться опыта. Во всяком случае после отработки из сельского хозяйства уходить не собираюсь. Мне кажется, что это мое призвание, ведь заставить себя полюбить животных и профессию, к которой не лежит душа, просто невозможно. Мне нравится то, что я делаю, каждый день на работу иду с удовольствием, а это главное.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора