Медали медикам за самоотверженный труд и борьбу с коронавирусной инфекцией по благословению Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа Гомельского и Жлобинского вручил благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко.

— Дорогие мои! Месяцами вы боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной, все это время находясь в самом очаге коронавирусной инфекции, спасали самых сложных пациентов, проводили круглые сутки на работе. Но глядя на цифры статистики, хочется верить, что самое страшное позади. Вы боролись за каждую жизнь. Мы с отцом Александром выполняем ответственную миссию — поблагодарить вас за самоотверженный труд и наградить вас медалями преподобной Манефы Гомельской и преподобного Иоана Кормянского, а также грамотами. Мы молимся о том, чтобы господь послал вам здоровья, а мы получили через вас исцеление. Спаси вас Господь!