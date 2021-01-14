У наших юных умников и умниц 4 призовых места.

Несмотря на то что для школьников организуется огромное количество различных интеллектуальных, научно-исследовательских конкурсов и интернет-состязаний, республиканская олимпиада по-прежнему остается самой популярной и востребованной формой проверки знаний по учебным предметам. И это не случайно, ведь она проводится под контролем Министерства образования Беларуси, а дипломы, которые ребята завоевывают на областном и финальном турах, дают льготы при поступлении в вузы страны. Напомним, обладатели дипломов из 11-х классов областных и заключительного этапов автоматически получат на ЦТ по «олимпиадному» предмету 100 баллов и могут быть зачислены без экзаменов во многие высшие учебные заведения страны.

Ежегодно школьники нашего района принимают участие в самом массовом интеллектуальном состязании по учебным предметам, состоящем из четырех этапов. Первый этап олимпиады прошел в конце октября во всех учреждениях общего среднего образования района. Попробовать свои силы в нем мог любой ученик. Затем школы представили 174 лучших учащихся для участия во втором, районном этапе, который завершился в ноябре. Его победители на неделе приняли участие в областном этапе, который проходил с 11 по 14 января. Интеллектуальные состязания прошли на базе учреждений образования областного центра, Мозыря и Жлобина. Практические туры по биологии и химии состоялись в ГГУ имени Ф. Скорины, по информатике – в Мозырском педуниверситете имени И. П. Шамякина, по труду, географии и физкультуре – в учреждениях общего среднего образования Жлобина и Гомеля. Будакошелевщину на области представили 14 учащихся 9-11 классов из Коммунаровской, Дуравичской, Глазовской, Кривской, Уваровичской, Гусевицкой, Широковской школ, гимназии и средней школы №1 райцентра по следующим учебным предметам: немецкий язык, биология, история, физика, физическая культура и здоровье, математика, трудовое обучение, белорусский язык. Высокие результаты показали учащиеся Дуравичской средней школы Дана Горунова и Антон Грищенко, завоевав дипломы III степени по белорусскому языку (учитель Л.Н. Пыжикова) и физике (учитель С.А. Качкин). У одиннадцатиклассника Дмитрия Лутенкова из Гусевицкой школы (учитель Т.Н. Вишнякова) диплом II степени по всемирной истории. Дипломантом III степени по учебному предмету «Трудовое обучение» среди девятиклассников стала учащаяся средней школы №1 райцентра Юлия Мелещенко (учитель Н.В. Купцова).

Победители областного этапа в команде Гомельщины представят область на заключительном этапе республиканской олимпиады, которая состоится в период с 29 марта по 2 апреля.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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