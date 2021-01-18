Буквально вчера на базе УО «Гомельский государственный художественный колледж» были подведены итоги областного конкурса детского творчества «В ожидании Рождественских чудес» .Юные художники со всех уголков гомельщины представили свои творения в различных номинациях: живопись, графика, фотография. Учащиеся класса изобразительного искусства Буда-Кошелёвской школы искусств (учитель Лашкевич Ирина) отличились в номинации «открытка» и стали абсолютными победителями:

Зятикова Валерия (8лет)- I место,

Болбасова Марина (15 лет)- I место,

Попова Елизавета(12 лет)- II место,

Слепцова Елена (14 лет)- II место.

Поздравляем победителей!!!