Руководством Буда-Кошелёвского районного отдела по ЧС в рамках акции «Наши дети» было принято решение поздравить на дому детей своих работников с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

Спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приходили к ребятам с подарками, песнями, танцами и самыми лучшими пожеланиями в году наступающем. Стоит отметить и то, что детвора с большим нетерпением ждала новогодних персонажей и радушно открывала двери после долгожданного звонка.

Получив подарки, ребята провожали гостей в надежде на то, что они обязательно придут через год. А еще мальчики и девочки обещали помнить о данных новогодним персонажам обещаниях — вести себя хорошо, слушаться родителей. Пожалуй, вера в чудо – это и есть тот маленький внутренний стержень, который дарит силы подрастающему поколению, а взрослым позволяет прикоснуться к волшебству посредством своего внимания к нашим детям.