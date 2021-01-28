Областное собрание участники всенародного вече от Гомельской области проводят в общественно-культурном центре.

Подвести итоги прошедшей пятилетки и обсудить главные темы приближающегося собрания в областной центр пригласили не только делегатов, но и тех, кто представляет интересы жителей региона в разных отраслях. Напомним, что Гомельщину на VI Всебелорусском народном собрании представят 310 делегатов. Это депутаты и члены крупнейших общественных объединений. В список включили и простых рабочих, и представителей сельского хозяйства, и врачей, и учителей, и студентов – каждый будет вносить свои предложения по улучшению законодательства. Идеи в столицу повезут люди из разных сфер – все они активно участвовали в диалоговых площадках, общественных приемных, собирали мнения граждан во время личных приемов и прямых телефонных линий. VI Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. На вече обсудят программу социально-экономического развития до 2025 года, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства.

Источник: http://gp.by

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