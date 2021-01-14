Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства, функционируют днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железная дорога — это еще и различные инженерные сооружения, технические устройства и средства, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации и связи.

В последнее время особую остроту приобрели вопросы безопасности движения поездов в связи с поведением отдельных несознательных граждан, которые поддавшись влиянию деструктивных telegram-каналов призывающих к действиям направленным на блокирование железнодорожного сообщения, путём повреждения средств сигнализации, централизации и блокировки или замыкания рельсовой цепи проволокой с целью создания «ложной занятости пути» и в конечном итоге дезорганизации работы организаций Белорусской железной дороги, умышленно совершают противоправные действия, влияющие на безопасность движения поездов.

Все это может привести к серьезным аварийным последствиям, а виновника к административной или уголовной ответственности.

Буда-Кошелевский РОВД напоминает, что подобные действия по ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь наказываются штрафом от 2-х до 50 базовых величин. При наступлении более тяжких последствий наступает уже уголовная ответственность по ст. 309 УК Республики Беларусь, в результате чего виновник может быть лишен свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые сограждане, призываем вас к законопослушному поведению. Не поддавайтесь деструктивным призывам и не совершайте поступков, за которые придется отвечать по всей строгости закона.

Также напоминаем вам, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях влечёт ответственность вплоть до уголовной.

Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия (статья 23.34 КоАП Республики Беларусь), совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин или административный арест.

За повторное совершение указанных деяний в течении одного года предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

Совершение таких деяний за вознаграждение — штраф от 30 до 50 базовых величин или административный арест.

Обращаем внимание, что неуплата штрафа в добровольном порядке влечёт его принудительное взыскание органом принудительного исполнения. При этом в отношении должника могут быть приняты меры, как арест наличных денежных средств и (или) иного имущества, опись и (или) изъятие имущества, передача его на хранение, запрещение пользоваться принадлежащим имуществом или установление пределов пользования этим имуществом, временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь, управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, охоту, а также ограничение права в посещении игорных заведений и иные.

Уважаемые сограждане, призываем вас к законопослушному поведению. Не поддавайтесь деструктивным призывам и не совершайте поступков, за которые придется отвечать по всей строгости закона.

ООПиП Буда-Кошелевского РОВД