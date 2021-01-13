Жилье, земельные вопросы и трудоустройство.

Во время приема граждан рассмотрено 11 обращений.

В среду, 13 января, председатель райисполкома Анатолий Гапоник провел первый в новом году прием граждан. Традиционно люди активно поднимали вопросы улучшения жилищных условий.

Так, жительница райцентра, проживающая в общежитии по ул. Школьной, обратилась по поводу улучшения жилищных условий. Гражданке порекомендовали мониторить сайт райисполкома, где размещается информация об освобождающемся жилье, либо периодически обращаться непосредственно в отдел ЖКХ, архитектуры и строительства, поскольку свободного арендного жилья в городе и районе пока нет. А вот жительнице п. Дунай разъяснили, что претендовать на арендное жилье она не может по той простой причине, что за ней числится жилой дом.

Заявителю, обратившемуся за помощью в поиске работы, выдали направление на трудоустройство в одно из сельхозпредприятий района, помогли с оформлением документации для назначение семейного капитала многодетной матери из Шарибовки.

В ходе приема был поднят широкий спектр вопросов. По всем озвученным темам даны разъяснения, конкретные поручения, обращения взяты на контроль.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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