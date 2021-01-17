РИКЗ официально опубликовал спецификации тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования.

Еще в прошлом году поступающие уверенно выбирали только один правильный ответ на вопрос из закрытой части теста (кроме тестов по русскому и белорусскому языкам). Теперь в вопросах А-части может появиться несколько верных вариантов. На эту новость внимание следует обратить абитуриентам, собирающимся сдавать физику, математику.

Кроме того, в 2021-м заметно увеличится количество вопросов в В-части ЦТ по всем предметам, кроме русского и белорусского языков. Хотя вопросов А-типа теперь станет меньше, поэтому временных рамок бояться точно не стоит: количество минут для прохождения тестов останется прежним.

Предполагается, что такое нововведение должно значительно снизить вероятность угадывания правильного ответа, а значит, и повысить шансы на успех тех учеников, которые сознательно подходят к вопросу поступления и прилежно готовятся к экзаменам.

К тому же впереди у поступающих еще пять месяцев учебы и два этапа репетиционного тестирования, которые укажут на недостаток знаний в той или иной теме и помогут абитуриентам оценить степень их подготовки к поступлению в заветный вуз.

Вероника ПАРФЕНОВА, участница клуба «Юный журналист»