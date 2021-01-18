

Александр ДВОРАК:

– Об этом празднике я узнал от родителей. Они ездят в храм на службу, освящают воду. Сам я в церковь не хожу и в прорубь никогда не окунался.

Александр СИЛЬЧЕНКО:

– Искупаться на Крещение – замечательная традиция! Но я ни разу этого не делал. А праздник хороший. Уже на протяжении многих лет посещаю храм и освящаю воду.

Борис КАРПУХИН:

– Я человек неверующий, поэтому Крещение никак не отмечаю. О том, что люди окунаются в воду, слышал, но сам этого не делал и не планирую.



Светлана ЛАГОДИЧ:

– Традиционно хожу в церковь на богослужение и освящаю воду. А в проруби за всю жизнь не окуналась ни разу, как-то даже и не задумывалась об этом.



Сергей ПРОКОПЕНКО:

– Это уже ежегодная традиция – искупаться в проруби на Крещение. Ощущения непередаваемые. Получаешь заряд бодрости, которого хватает надолго.



Александр ДВОРАК:

– Об этом празднике я узнал от родителей. Они ездят в храм на службу, освящают воду. Сам я в церковь не хожу и в прорубь никогда не окунался.