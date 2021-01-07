Репортаж с МТФ «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Ни для кого не секрет, что 2021-й по восточному календарю – год Быка. Участники клуба «Юный журналист» «Авангарда» накануне Нового года побывали на ферме и выяснили, почему настоящий бык не носит рога.

Кстати, филиал «Морозовичи-Агро» – одно из самых успешных и динамично развивающихся агропромышленных хозяйств района. Специализируется на производстве молока и мяса, выращивании зерновых и зернобобовых. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 2473 тысячи голов, в том числе дойного стада – 727. К слову, средний удой на корову здесь является самым высоким в районе, за прошлый год он составил 7838 кг. Главный молочный секрет кроется не только в соблюдении техрегламента содержания и кормления животных по возрастным группам, осеменения и выполнения ветеринарных требований – продуктивность животного зависит также от природного потенциала. Другими словами, от генетики.

До недавнего времени за качество потомства отвечали только быки-производители. Но с развитием современных технологий искусственного осеменения работу быков сейчас выполняют преимущественно техники-осеменаторы. Профессия эта, к слову, трудная и специфичная. Кроме того, часто встречаются буренки, невосприимчивые к искусственному осеменению. Поэтому от проверенного временем старинного способа, когда зачатие происходит естественно, пока отказываться никто не собирается.

Более того, как рассказал нам главный ветеринарный врач филиала «Морозовичи-Агро» Юрий Максименко, быки-производители стоят на особом довольствии, получая максимально разнообразный, насыщенный корм и особое отношение, включающее ежемесячные медицинские осмотры. Сегодня в филиале работают 5 племенных быков: 2 – на МТФ «Папоротное» и 3 – на МТФ «Бушевка».

– Вероятность успешного зачатия после искусственного осеменения действительно достаточно велика. Но бывают слишком капризные коровы, которые не хотят плодиться без участия мужской особи. Да и не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор. Например, техник-осеменатор не может находиться на ферме круглосуточно, к тому же он, как и все обычные люди, может заболеть или в отпуск уйти. Кто сделает за него работу? Процедура не слишком простая, она требует тщательной подготовки и опыта, – рассказал ветврач.

Честно говоря, внушительные габариты быка-производителя впечатляют. Даже отсутствие рогов не делает его менее грозным. Кстати, среди настоящих осеменителей вы не найдете ни одного рогоносца. Бычкам еще в младенчестве (30-60-дней) специально прижигают зачатки рожек термическим или химическим способами, чтобы костяные отростки не выросли и взрослая особь не могла нанести ущерба своей партнерше.

Выходных производителям не полагается. Их жизнь, конечно, можно назвать счастливой, но вот точно недолгой. Во-первых, осеменители, занятые столь тяжким и, между прочим, травмоопасным трудом, быстро изнашиваются. А во-вторых, чтобы не допустить близкородственного скрещивания, быка держат на ферме не больше двух лет. К слову, все быки страдают дальтонизмом, поэтому на красный цвет они не реагируют никак. А вот на резкие запахи, особенно на кровь и алкоголь, их реакция может быть непредсказуемой. Рассказы о дурном характере быков, по мнению Юрия Максименко, тоже сильно преувеличены.

– Они очень умные животные. Правда, упрямые. А еще они долго помнят нанесенные им обиды. Поэтому тем, кто их кормит и ухаживает за ними, не следует на них кричать, тем более причинять боль, – считает Юрий.

Александр Тур, член клуба

«Юный журналист»

Фото Ирины Палубец