Рабочая группа под руководством заместителя председателя районного исполнительного комитета Геннадия Вамбрикова по организации профилактических мероприятий с гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни, провела очередное заседание в Уваровичском сельсовете.

Здесь совместно решали, как помочь местным жителям, которые в силу вредных привычек оказались на краю социальной пропасти.

В сельсовет пригласили граждан, злоупотребляющих спиртным и нигде не работающих, чтобы сообща и, задействовав всевозможные рычаги, помочь им выбраться из алкогольного омута и сложившейся ситуации.

Среди приглашенных как мужчины, так и женщины, которые, к слову, в этот раз в большинстве. Всех их объединяет пагубное пристрастие к алкоголю. Именно в чрезмерном употреблении алкоголя, который заменил все жизненные цели и стремления, находится весь корень зла. Зачастую, чтобы помочь оступившимся, нужно их закодировать и трудоустроить, одним словом, дать шанс. В дальнейшем все будет зависеть от желания человека изменить свою жизнь. Если же принятые меры окажутся недейственными, будут применяться более жесткие: направление в ЛТП, лишение родительских прав.

В ходе заседания рабочей группы каждому приглашенному были даны рекомендации по исправлению сложившейся ситуации. Теперь от правильно сделанных выводов будет зависеть их будущая судьба и жизнь.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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