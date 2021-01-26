Сегодня в военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов прошла профориентационная встреча школьников с представителями военного факультета Белорусского государственного университета и военного факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. На ней ребятам рассказали, как стать военным, чем интересна служба и как после вуза построить карьеру военного.

Не секрет, что профессиональный выбор – один из самых ответственных и сложных этапов в жизни каждого молодого человека. Поэтому, кто решит связать свою жизнь с Вооруженными Силами, овладевает престижной и востребованной специальностью, которая позволит с уверенностью смотреть в завтрашний день.

О том, почему решил стать военным, ребятам рассказал курсант военного факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Павел Летяго. Он подробно остановился на условиях и порядке приема абитуриентов на специальности «Тыловое обеспечение войск (по направлениям» и «Физическая подготовка военнослужащих». Молодой человек гордится, что сейчас он является курсантом одного из лучших высших учебных заведений страны и скоро будет носить офицерское звание.

Перед будущими защитниками Родины выступил старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета Белорусского государственного университета подполковник Андрей Батухтин. Он подчеркнул, что сегодня военный факультет БГУ – один из лучших факультетов по подготовке военных кадров в Республике Беларусь. В свое время здесь служили будущие герои СССР, и преподавал Маршал Георгий Жуков. На факультете осуществляется подготовка военных кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы Государственного пограничного комитета, Комитета государственной безопасности и внутренних войск министерства внутренних дел Республики Беларусь. Кроме того, факультет неоднократно был признан лучшим среди профильных факультетов в учреждениях высшего образования нашей страны.

Обращаясь к ребятам, представители силовых вузов подчеркнули, что сегодня престиж профессии военного вырос и дает ряд преимуществ перед гражданскими специальностями. Немаловажным является и то, что после получения высшего образования выпускникам гарантируются трудоустройство, достойная оплата труда, социальная защищенность, возможность для профессионального и карьерного роста.

В завершении встречи ребята могли почувствовать себя настоящими военными и попрактиковаться в сборке и разборке автомата.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора