В октябре нашей газете исполнится 90 лет – красивая дата, которую мы предлагаем отметить вместе.

Юбилей газеты – праздник не только журналистов, но и читателей. Именно они на протяжении последних девяти десятилетий были главными критиками и ценителями таланта и самоотверженного труда многих поколений газетчиков.

Мы уверены, что среди наших читателей много людей творческих, готовых откликнуться на призыв редакции поучаствовать в том или ином конкурсе. Так, в преддверии 90-летнего юбилея мы объявляем новый конкурс: ждем от вас фотографий, рассказов, стихотворений про «Авангард». Пространство для фантазии, как и количество материалов для марафона, не ограничено.

Присылайте их на электронный адрес avangard.gazeta31@budakosh.by, в наши группы в соцсетях или на почтовый адрес редакции: 247355, г. Буда-Кошелево, Гомельская область, ул. 50 лет Октября, 3, с пометкой: на конкурс «Я люблю «Авангард».

Каждый месяц мы будем подводить промежуточные итоги конкурса в номинациях: «Лучшее фото», «Лучшее стихотворение», «Лучший рассказ». Победителей ждут памятные призы с фирменным логотипом нашей газеты.

Ирина ШУТОВА