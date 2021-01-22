2 августа ушедшего года приблизительно около 22 час. 05 мин. в районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем «VAZ R90 LARGUS» с регистрационным номерным знаком 8867 ЕС-3 и двигаясь по автодороге Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино со стороны райцентра, на 9 километре указанного пути совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте ДТП.

Просьба к очевидцам произошедшего, если вы что-либо знаете или были свидетелями данного происшествия, сообщить в правоохранительные органы по тел.: 7-22-59,

7-22-61.