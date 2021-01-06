Все праздники, в том числе Новый год и Рождество, начинаются с правильного настроения. А оно, в свою очередь, зависит от праздничного наряда. Яркий и красочный, он способен подарить незабываемые эмоции и еще долго напоминать о прекрасных днях на фотографиях.



К украшению улиц города и сельских населенных пунктов в 2020-м году местная власть, многие предприятия и организации Будакошелевщины подошли креативно.



О некоторых арт-объектах и их создателях мы расскажем сегодня.

«Рождественская сказка» с продолжением…

Оригинальную новогоднюю композицию представили жителям работники «АМИПАКа». «Рождественская сказка» по-настоящему обрадовала и удивила горожан своей неповторимостью и волшебством.

Как отметил один из авторов идеи, художник-конструктор предприятия Юрий Семенов, в этом году решили отойти от традиционной концепции, центральную часть которой занимала фигура – один из символов наступающего года. Библейский сюжет показался более интересным, перспективным. Сначала с помощью компьютерной графики в упрощенном виде был создан эскиз композиции, проработана каждая фигура, световое исполнение. Только потом принялись за воплощение идеи в жизнь. Причем «над красотой» работала целая команда единомышленников.

Для изготовления фигур ангелов закупили пенопласт. В течение недели Юрий Семенов готовил каркас, части фигур, а потом наступил самый ответственный момент – монтаж и установка.

Лет двадцать в новогодние дни перед «АМИПАКом» появляются символические фигуры гороскопа. Загляните в семейный фотоальбом – обязательно увидите на одном из снимков улыбающихся детей, родственников, друзей на фоне Дракона, Кролика или Обезьяны. Символы года уже стали доброй традицией в нашем городе, и, признаться, мы непроизвольно ждем, чем же удивят нас в этом году? Символ наступившего года переместился на центральную площадь города, а его место заняла «Рождественская сказка». Она тем и хороша, что всегда имеет продолжение, обязательно доброе и счастливое.

Рогатый символ года

О заведующем Гусевицким центром ткачества Виталии Карпинском из Уварович говорят, что он мастер на все руки. За что ни возьмется – обязательно сделает на совесть. Надо что-то выпилить, ручник соткать, свистульку выточить, сказку написать – сделает быстро и качественно, символ нового года смастерить – пожалуйста.

Его очередное творение на радость жителям и гостям райцентра украсило главную городскую елку 15 декабря. На изготовление Быка, по признанию умельца, пошло 3 кубометра пенопласта и 7 литров клея. В качестве каркаса и основы использовались деревянные бруски. Объемную ростовую фигуру рогатого символа 2021-го мастер изготовил всего за неделю.



Кстати, добрая традиция покупать или создавать самостоятельно покровителя следующего года пришла к нам из Китая. Существует поверье, что такая внимательность и чуткое отношение к будущему хозяину обязательно привлекут в дом удачу, благополучие и счастье. Что ж, думаю, нам это не помешает.

Наталья ЛОГУНОВА, Александр Тур, участник клуба «Юный журналист»

Фото Ирины Палубец