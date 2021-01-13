Патриотизм — это отдавать себя без остатка своей миссии, жить и работать во благо родной страны и народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний вечер глава государства назвал удивительным. «Мы уже вошли в деловой ритм наступившего нового года, но еще находимся в атмосфере светлых и добрых новогодних, рождественских праздников. В атмосфере, которая много лет назад вдохновила нас на создание уникальной премии «За духовное возрождение», — отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что церемония вручения этой премии — одно из главных событий года. Оно прочно вошло в жизнь белорусов как современная традиция, которая связывает прошлое и настоящее родной земли, наполняет особым смыслом цели и устремления граждан, отметил глава государства.

«Из года в год такие встречи объединяют нас в самых лучших и искренних чувствах: гордости за достойных людей, благодарности за милосердие и доброту, мужество и героизм, преклонения перед творчеством и талантом наших соотечественников. Мы, белорусы, народ с красивой душой. Я думаю об этом каждый раз, когда изучаю истории успеха и подписываю документы о награждении. Думаю, мы с Владыкой (митрополитом Вениамином. — Прим. БЕЛТА) мыслим в это время одинаково. За каждым профессиональным или личным достижением стоят в первую очередь трудолюбивые и честные люди. Люди, которые отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм», — заявил Президент.

Премия «За духовное возрождение» вручается родителю-воспитателю детского дома семейного типа управления по образованию Солигорского райисполкома Андрею Баритолю за значительный вклад в воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Он, отметил Александр Лукашенко, выражается в любви к детям и бескорыстном стремлении окружить заботой тех, кого судьба лишила материнской ласки, в самоотверженной борьбе за жизнь и здоровье людей, в бережном отношении к культурному достоянию нации, исконным традициям и духовным ценностям белорусов. «В защите исторической правды, памяти героев нашей земли, информационного суверенитета страны. В воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков, в спортивных победах во славу Беларуси», — добавил глава государства.

Премии «За духовное возрождение» за участие в создании мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области удостоен член Союза писателей Беларуси Изяслав Котляров

Священник Свято-Троицкой церкви агрогородка Солтановщина Несвижского района Слуцкой епархии Белорусской православной церкви протоиерей Олег Абрамович удостоен премии за большой личный вклад в укрепление духовных ценностей среди детей и молодежи, организацию благотворительной деятельности братства в честь Преображения Господня

Специальной премии Президента удостоен главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов за значительный личный вклад в укрепление мира и согласия в обществе через музыку, за реализацию крупных республиканских и международных творческих проектов

Ведущий библиотекарь отдела маркетинга и библиотековедческой работы Могилевской областной библиотеки имени В.И.Ленина Иван Малинин удостоен спецпремии Президента за значительные достижения в деле воспитания любви к родному краю, создание информационных ресурсов, посвященных теме малой родины

Главный библиотекарь отдела маркетинга и библиотековедческой работы Могилевской областной библиотеки имени В.И.Ленина Юлия Костюк удостоена спецпремии за значительные достижения в деле воспитания любви к родному краю, создание информационных ресурсов, посвященных теме малой родины

За большой вклад в формирование патриотического самосознания граждан, создание проекта «Гордость ЗА Беларусь» спецпремия присуждена руководителю аналитического центра «EcоoМ» ООО «МЕДИАФАКТ-ЭКО» Сергею Мусиенко

За большой вклад в формирование патриотического самосознания граждан, создание проекта «Гордость ЗА Беларусь» спецпремия присуждена обозревателю редакции отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня» Максиму Осипову

Премия «За духовное возрождение» вручается родителю-воспитателю детского дома семейного типа управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяне Баритоль за значительный вклад в воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

За выдающиеся достижения в деле сохранения историко-культурного наследия Беларуси, возрождение традиционной технологии изготовления глиняных игрушек Оршанского Поднепровья и Витебского Подвинья спецпремии удостоены директор Витебского областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко и методист по керамике Владимир Квашко

За значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства по реконструкции зданий и сооружений Брестской крепости премии удостоен коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Награда вручается директору комплекса Григорию Бысюку

За значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства по реконструкции зданий и сооружений Брестской крепости премии удостоен коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Награда вручается начальнику отдела Елене Митюковой

Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков отмечен специальной премией за создание авторских телепередач о людях, событиях и достижениях суверенной Беларуси

Спецпремии «Белорусский спортивный Олимп» 2020 года удостоен тренер-преподаватель Сенненской СДЮШОР Валерий Лекторов

Спецпремии «Белорусский спортивный Олимп» 2020 года удостоен заведующий отделом спортивных новостей Агентства телевизионных новостей НГТРК Николай Стуло

Во время церемонии

Премии «За духовное возрождение» удостоен за участие в создании мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области главный архитектор проекта ОАО «Институт Гомельгражданпроект» Сергей Первицкий

Спецпремией Президента награжден директор Института истории Национальной академии наук, кандидат исторических наук Вадим Лакиза за участие в создании археологического музея под открытым небом в Беловежской пуще

Спецпремией Президента отмечен награждена главный архитектор проектов филиала «Брестреставрацияпроект» ОАО «Белреставрация» Ольга Ничипорчик

Спецпремии «Белорусский спортивный Олимп» удостоен директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Алексей Талай

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси

Праздничный концерт

Фото Максима Гучека, Сергея Шелега, Андрея Стасевича