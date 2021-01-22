Лыжню! Работники лесхоза провели соревнования по лыжным гонкам

Тем самым устроили себе настоящий зимний праздник.

Соревнования прошли в лесном массиве на Красном Кургане.

На старт вышли порядка 20 участников из 7 структурных подразделений – самых смелых, активных и неравнодушных к здоровому образу жизни.

Соревновались мужчины и женщины в трех возрастных категориях: 18-29 лет, 30-40 лет и старше 40.

Мужчины бежали два круга по 3 км, представительницы прекрасного пола – 1,5 км.

Помимо заряда бодрости и хорошего настроения участники соревнований получили от администрации денежные призы, как индивидуальные, так и командные.

А еще, со слов профсоюзного лидера Александра Рапинчука, сегодняшние лыжные гонки – своеобразная репетиция к областным соревнованиям по лыжам среди лесхозов области.

Наталья Логунова.

Фото Ирины Палубец.