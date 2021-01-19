Чтобы зимние развлечения не обернулись травмами после неудачных катаний на лыжах, санках или тюбингах, необходимо соблюдать правила безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кататься на тюбингах можно на специально оборудованных трассах, ровных, с выделенными полосами, с плоским съездом, уклоном не более 20-30 градусов, где все катаются строго по очереди.

Следует оценить склон. Он небезопасен, если на пути есть деревья, столбы, речка, трамплины, кусты заборы, турники, проезжая часть, бордюры. Горка должна быть ровной, укатанной, расчищенной.

Ватрушка должна быть в меру накачанная, в ней может сидеть только один человек, держась за ручки. Опасны трамплины, сцепки санок и ватрушек, привязка к авто, снегоходам.

Родителям следует проследить, чтобы малыши не катались вместе с подростками. В толпе могут столкнуть ребенка, поэтому если склон переполнен, лучше уйти оттуда.

При катании с горки важно соблюдать очередность: после того, как один скатился, второй не спускается до тех пор, пока внизу не освободили дорогу.

Выпившим кататься не следует.

В критической ситуации лучше перевернуться или завалиться на бок, чем столкнуться с деревом или другими санками, отмечает Минздрав.

Белта