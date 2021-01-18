На неделе в Буда-Кошелеве частные дома начнут обеспечивать контейнерами для раздельного мусора

Координатором данного процесса выступил КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», который закупил 1242 пластиковых контейнера красного и серого цвета для 621 частного домовладения.

Как пояснила начальник участка по благоустройству и санитарной очистке КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Любовь Мищенко, пока контейнеры установят на следующих улицах: Вокзальная, Головачева, Горького, Дрозда, Ленина, Ломоносова, Мичурина, Пионерская, Прищепы, Пушкина, Советская, 21-й Партсъезд, 50 лет Октября.

Обращаем внимание, что выдача контейнеров будет осуществляться безвозмездно и нисколько не повлияет на стоимость услуги по вывозу мусора.

В каждое домовладение предназначена доставка сразу двух контейнеров – красного и серого цвета объёмом по 120 л каждый. Для удобства перемещения контейнеры оснащены колесиками. Красный контейнер будет служить для сбора вторичных материальных ресурсов (макулатуры, бумаги, картона, стекла, пластмассы, металла) и вывозиться только один раз в месяц. Серый контейнер – для твердых коммунальных отходов, образовавшихся в жилых помещениях при хозяйственной деятельности (график вывоза – как и прежде, один раз в неделю).

Вывоз мусора на вышеперечисленных улицах будет осуществляться только мусоровозом с контейнерной загрузкой согласно установленным графикам. Поэтому возможности выставления для вывоза твёрдых коммунальных отходов, как было ранее, в собственной таре не будет.

Что необходимо сделать, чтобы стать обладателем новеньких контейнеров?

В первую очередь, необходимо заключить договор безвозмездного пользования имуществом с КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Для этого собственник жилья должен обратиться к специалистам абонентского отдела по адресу: г.Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д.3 или по месту жительства. Заявку для заключения договора на дому можно оставить по телефонам 2-51-38, 7-45-04, 2-41-82.

При заключении договора собственник предъявляет личный паспорт, свидетельство о государственной регистрации недвижимого имущества и заключенный договор на вывоз мусора. И только после заключения договора будет осуществляться выдача контейнеров с доставкой на дом.

Внимание! Выдача контейнеров будет осуществляться централизованной доставкой транспортом только один раз. О дате и времени доставки будет сообщено дополнительно. В случае отказа от получения контейнеров в момент централизованной доставки дальнейшее получение контейнеров будет осуществляться собственником домовладений самостоятельно самовывозом с производственной территории КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», расположенной по адресу: г. Буда-Кошелёво, ул. Озёрная,3а.

При получении контейнеров собственник подписывает акт приёма – передачи имущества для безвозмездного пользования.

Кроме того, напоминаем, услуга по обращению с отходами, образующимися на земельном участке (ботва, трава, листва, опавшие фрукты) оказывается только гражданам, дополнительно её оплачивающим.

Наталья Логунова.

Фото Ирины Палубец.