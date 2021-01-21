20.01.2021 в 04-59 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Радеево Буда-Кошелёвского района. В 08-36 при разборке обрушившихся строительных конструкций на полу в жилой комнате обнаружен обгоревший труп гражданина 1972 г.р. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри деревянного дома 6х10 метров. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.