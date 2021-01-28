27.01.2021 в 18-27 на ЦОУ поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в Кривске Буда-Кошелевского района. При проведении разведки в доме звеном ГДЗС на кровати в жилой комнате обнаружен обгоревший труп хозяина дома. В результате пожара огнем уничтожена кровать, повреждено имущество на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

— чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Ваша безопасность — в ваших руках!