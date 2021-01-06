Не можете объемами, берите качеством.

Глава района Анатолий Гапоник встретился с трудовым коллективом МТФ «Центр» ОАО «УваровичиЭлит».

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник 6 января встретился с коллективом МТФ «Центр» ОАО «УваровичиЭлит». Говорили об итогах работы сельхозпредприятия и социально-экономическом развитии района в целом. Помимо этого, Анатолий Генрикович отметил положительную динамику производства молока в ОАО «УваровичиЭлит» и акцентировал внимание на необходимости повышения его качества. «Повышение объемов производства и качества выпускаемой продукции – залог успеха любого предприятия. Не можете взять объемами, берите качеством», — акцентировал внимание председатель.