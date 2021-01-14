Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Кстати, первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Пресвятая Богородица Мария и ее обручник Иосиф, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени – Иисус (Спаситель) – совершили этот обряд.

Отметим, что 14 января церковь чтит память святителя Василия Великого, издревле пользовавшегося особым почитанием у русского верующего народа. За свою короткую жизнь он оставил потомкам множество богословских трудов.

Примечательно, что в этот январский день люди проводили обряд «засевания зерен», т.е. зёрна рассыпали по полу, затем собирали и хранили их до посева. Обязательно обращали внимание на погоду: если небо было ясным и звездным, в будущем году будет много ягод и гороха, если вьюга – ожидается урожай орехов.

Подготовила Елена ДОРОШКО