В этот раз обсудили тему престижа семьи в обществе как основной составляющей демографической безопасности страны.

Модератором встречи выступила главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Жанна Евтухова, в качестве спикеров – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, врач — педиатр Татьяна Солодинская, врач акушер–гинеколог Антон Палицин. В диалоге приняла участие и делегат VI Всебелорусского народного собрания Татьяна Пугач.

Повышение рождаемости, роль семейных ценностей, аборты, социальное сиротство как одна из угроз демографической безопасности — эти и другие вопросы поднимали участники встречи.

Сегодняшний диалог – пример открытого конструктивного разговора представителей разных профессий, сфер деятельности.