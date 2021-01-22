В рамках ежегодной республиканской акции «Наш животновод» председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко посетила МТФ «Папоротное» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», чтобы отметить лучших работников животноводческой отрасли хозяйства.

Традиционно в ходе встречи были подведены итоги работы производственного участка за 2020 год, озвучены достижения, а также обозначены вопросы, над которыми предстоит работать в текущем году. К слову, данная МТФ является лидером в районе по удоям на корову.

Как отметила Елена Степаненко, такие хорошие результаты стали возможны благодаря слаженной работе всего коллектива, в котором, как водится, есть свои передовики. Одним из приятных моментов встречи стало чествование лучших работников с вручением подарков от райкома профсоюза работников АПК. Их обладателями стали оператор машинного доения Нина Эшмуратова и животновод Светлана Удодова.

Следует отметить, что на МТФ была проведена реконструкция, в ходе которой возведен новый телятник на 200 голов для откорма молодняка, появился склад концентрированных кормов, две выгульные площадки для молодняка от 0 до 2 месяцев на 60 голов, заработал новый современный доильно-молочный блок и два коровника.

После встречи с коллективом Елена Михайловна ознакомилась с вопросами безопасности труда и санитарно-бытовым условиями, которые, к слову, здесь на должном уровне. Комната приема пищи оборудована современной бытовой техникой, есть хорошие раздевалки, стиральная машина, душевые и другие помещения. Одним словом, в хозяйстве позаботились о том, чтобы работники могли плодотворно работать и отдыхать после нелегкого труда. Профсоюзный лидер агропромышленного комплекса пожелала коллективу успехов в работе, не опускать заданную планку и не останавливаться на достигнутом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко