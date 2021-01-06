За время пандемии многие люди впервые узнали, что такое панические атаки. Экономические проблемы, страх заболеть новым вирусом, постоянное чувство угрозы и тревоги за своих близких – всё это является причиной сильнейшего стресса. Как отличить тревогу и панические атаки от симптомов коронавирусной инфекции, читателям районки рассказала врач-психотерапевт Валерия ЕВДОКИМОВА.

Проявления тревоги и панических атак могут выглядеть по-разному. Некоторые, чувствуя тревогу, описывают в основном физические симптомы, такие как одышка или учащенное сердцебиение. Другие же испытывают эмоциональную реакцию, сильное беспокойство или страх. В то же время одышка может встречаться и у больных с коронавирусной инфекцией. Как понять, является ли она проявлением тревоги, панической атаки или COVID-19?

Чтобы различить эти состояния, спросите себя: «Испытывал ли я подобные симптомы в прошлом?»

Если вам уже случалось испытывать тревогу или другие страхи, либо панические атаки, возможно, именно это вы ощущаете и теперь.

«Ослабевают ли мои симптомы через 10-15 минут?»

Панические атаки обычно достигают максимальной интенсивности приблизительно через 10 минут, после чего симптомы начинают ослабевать. Одышка же, связанная с COVID-19, не проходит в результате методов релаксации (дыхательные техники).

«Получается ли у меня ослабить симптомы методами релаксации?»

Справиться с тревогой и паническими атаками хорошо помогают методы релаксации, например, глубокое дыхание или медитация, а также другие упражнения, помогающие успокоиться. Одышка, связанная с COVID-19, вероятнее всего, не проходит в результате применения подобных методов.

«Сопровождается ли моя одышка другими симптомами, например, жаром, кашлем или болью в горле?»

Если да – возможно у вас проявляются признаки COVID-19. Люди, заболевшие коронавирусом, обычно испытывают дополнительные симптомы: кашель, жар, озноб, мышечные боли, боли в горле, недавнюю потерю чувства вкуса или обоняния, желудочно-кишечные симптомы (диарею, тошноту, рвоту).

Помните: паническая атака не опасна и не причинит вам вреда. Но если все-таки одышка вызвана другими причинами, за помощью обращайтесь в медицинское учреждение.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру 8-0232-31-51-61 на «телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы или на республиканскую «Детскую телефонную линию» – 8-801-100-16-11. За помощью можно обратиться в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей, позвонив на короткий номер 170.

Экстренную психологическую помощь в рабочие дни по номеру 8-0232-75-55-97 окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Буда-Кошелевской ЦРБ – 8-02336-7-66-57, 7-66-44, 7-66-42.

Ольга МАРЦЕЛЕВА