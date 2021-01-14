Автомобильные дороги в Беларуси посыпают песко-соляной смесью или технической солью в зависимости от погоды.

До 15 градусов мороза — техническая соль (NaCl).

При температуре ниже 15 градусов мороза — песко-соляная смесь.

Смесь песка и соли:

плюсы — низкая цена, доступность, простота использования;

минусы — относительно высокая коррозийная активность.

В других странах применяют также

Раствор модифицированного хлористого кальция:

плюсы — экономичный, эффективен при сильных морозах (до 35 градусов ниже нуля);

минусы — короткий срок действия (до 3 часов), ухудшает сцепление с асфальтом на 30%, может вызывать аллергию, приводит к коррозии.

Смесь соли с мраморной крошкой:

плюсы — экологически чистый материал, применяется многократно;

минусы — забивает канализационные стоки, портит обувь.

Гранитный щебень:

плюсы — экологически чистый материал, применяется многократно;

минусы — высокая цена, повреждает кузова и дорожное полотно.

Бишофит (хлорид магния):

плюсы — быстро растапливает лед, безопасен для человека и животных, не оставляет белых пятен на обуви;

минусы — имеет коррозийные свойства.

Источник: по данным из открытых источников.

Белта