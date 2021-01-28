В ходе конференции была проанализирована деятельность районного совета ветеранов за предыдущие пять лет и сформирован его новый состав.

Началась конференция с торжественного момента – награждения. Грамотами и благодарностями от районного совета ветеранов за многолетний и добросовестный труд и большой личный вклад в развитие ветеранского движения были отмечены активисты и председатели первичных ветеранских организаций.

На районной отчетно-выборной конференции районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов на повестку дня было вынесено пять вопросов.

Первой взяла слово председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова. Она отметила, что в районе созданы и работают 46 первичных ветеранских организаций, объединяющих в своих рядах 7500 ветеранов. Работа совета ветеранов строится на принципах тесного взаимодействия с органами местной власти, общественными объединениями, учреждениями образования и культуры, а также при поддержке хозяйствующих субъектов и предпринимателей. Большую помощь в создании достойных условий жизни ветеранов района оказывает территориальный центр обслуживания населения. Ведется банк данных о ветеранах льготной категории, который ежеквартально обновляется, что позволяет не только своевременно и адресно решать вопросы оказания помощи, но и планировать их. Совместно с сельисполкомами, управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ТЦСОН проводятся обследования условий жизни ветеранов и принимаются меры по устранению выявленных недостатков. Одним из важных направлений деятельности является волонтерское и тимуровское движение. Так, в районе действует 19 волонтерских и 59 тимуровских отрядов. Большая работа проводится и с целью организации культурного досуга среди пожилых людей. Немаловажная роль отводится и нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

С докладом по работе ревизионной комиссии районной организации ветеранов выступила председатель ревизионной комиссии Людмила Полякова.

В ходе работы конференции был избран новый состав районного совета и его президиум, ревизионная комиссия. Возглавить совет единогласно снова доверено Марии Максимчиковой, заместителем ее по-прежнему осталась Любовь Болдуева, ответственным секретарем – Мария Майсейкова. Представлять район на предстоящей областной отчетно-выборной конференции ветеранов будут Мария Максимчикова и Мария Майсейкова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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