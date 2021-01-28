В Гомеле проходит областное собрание делегатов VI Всебелорусского народного собрания. В нем принимают участие и представители Буда-Кошелевского района.

На всенародный форум от Гомельской области избрано 310 участников — представителей различных сфер деятельности, людей с активной жизненной позицией, которым не безразлична судьба родной страны и ее жителей. В их числе — и представители Будакошелевщины. Напомним, среди делегатов от нашего района участвуют представители различных отраслей. Так, сферу образования представит директор Коммунаровской средней школы Михаил Борисевич. Депутатский корпус представят председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Гусевицкого сельского исполнительного комитета, депутат сельского Совета депутатов Артем Гришай. Агропромышленный комплекс, к слову, не первый раз, представит директор КСУП «Губичи» Михаил Рыбик. Впервые на таком масштабном мероприятии предстоит побывать главе фермерского хозяйства, депутату Октябрьского сельского Совета депутатов Андрею Романенко, главному редактору газеты «Авангард», депутату районного Совета депутатов, председателю РО РОО «Белая Русь» Ирине Палубец, заведующему Дербичским фельдшерско-акушерским пунктом Татьяне Пугач. Силовые структуры представит начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун. От общественности в состав делегации вошла ветеран труда, член РО ОО «Белая Русь» Галина Михальцова. Возглавит делегацию от Буда-Кошелевского района председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

Делегаты встречаются на областном уровне, чтобы внести свои актуальные предложения по социально-экономическому развитию региона и страны в целом, которые будут обсуждаться на главном форуме страны.