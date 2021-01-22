Работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС в рамках первого этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность» на опорном пункте общественного правопорядка Липиничского сельсовета, куда были приглашены лица, ведущие асоциальный образ жизни.

Участковый инспектор милиции и врач местной амбулатории в первой части мероприятия выступили с профилактической беседой о вреде курения и пьянства. Спасатели, в свою очередь, рассказали гражданам, что злоупотребление этими пагубными привычками может привести к беде и продемонстрировали видеофильм «Динамика развития пожара от сигареты».

Во второй части, чтобы закрепить полученные знания на практике, присутствующие тренировались грамотно вызывать службу спасения, на плакате «Печка» выявляли нарушения правил пожарной безопасности и отвечали на вопросы по безопасной эксплуатации печного отопления, устанавливали автономный пожарный извещатель на эмитированный потолок и проверяли его на работоспособность, рассказывали и показывали, как правильно справиться с пожаром на кухне, если загорелось масло на сковороде или электроприбор.