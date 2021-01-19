Специалистами государственного санитарного надзора Буда-Кошелевского района за прошлую неделю проведены надзорные мероприятия в отношении ряда субъектов хозяйствования на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие нарушения:

В магазине «Лотос» д. Пенчин ИП Маслюков С.И. не на всех имеющихся в наличии средства дезинфекции имеются инструкции по применению. Разметки на полу о соблюдении дистанции в 1,5 метра между покупателями требуют обновления.

Магазин «Василек» д. Пенчин ООО «Боженков плюс» не обеспечен дезинфицирующими средствами в соответствии с имеющейся в наличии инструкцией по применению.

В почтовом отделении Пенчина не осуществляется приготовление рабочих растворов средств дезинфекции при проведении текущих уборок в помещениях согласно инструкции по применению. Не проводится «утренний фильтр» работников организации. Не составлены графики проведения регулярной влажной уборки помещений, проведения дезинфекции контактных поверхностей с применением дезсредств. Отсутствует маркировка разметки 1.5 метра о соблюдении дистанции между покупателями.

В магазине «Домашний» ИП Ядренцева С.М. н.п. Пенчин не представлены инструкции по применению средств дезинфекции, антисептиков для рук. Отсутствуют графики проведения регулярной влажной уборки помещений, проведения дезинфекции контактных поверхностей с применением дезсредств. Не обеспечен «входной фильтр» работников перед началом работы.

В Гусевицком доме культуры не проводится дезинфекция методом орошения контактных поверхностей (дверные ручки и т.д.) дезинфицирующим средством. Отсутствует график проведения регулярной влажной уборки помещений здания, контактных поверхностей, выключателей, поручней, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

В Гусевицкой библиотеке отсутствует запас масок для работников, непосредственно занятых обслуживанием населения. Не разработан график проведения влажной уборки помещений учреждения с применением дезинфицирующих средств. Не проводится дезинфекция методом орошения контактных поверхностей (дверные ручки и т.д.) дезинфицирующим средством. Не проводится «утренний фильтр» работников учреждения на наличие симптомов ОРИ (отсутствуют журнал и термометр).