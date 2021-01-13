Специалистами государственного санитарного надзора Буда-Кошелевского района за в период с 4 по 10 января проведены надзорные мероприятия в отношении ряда субъектов хозяйствования на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие нарушения:

В торговом павильоне «Айкакан», ЧТУП «Айкакан» д. Потаповка – отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства «Клорсепт 25».

В магазине «Потапыч» ЧТУП «Мицкевич Р.В.» д. Потаповка — разметка о соблюдении дистанции в 1,5 метра между покупателями требует обновления, на емкости с дезинфицирующим средством для обработки дверей и ручек не указано наименование дезинфицирующего .средства.

На почте в г.п. Уваровичи- при обслуживании посетителей работники не пользуются перчатками. Ответсвенные лица не владеют инструкцией по приготовлению дезинфицирующих растворов. Не осуществляется дезинфекция дверей, ручек методом орашения. Не проводится утренний фильтр выхода работников на работу.

В магазине «Копеечка» ЗАО «Доброном» в г.п. Уваровичи- нет запаса антисептика для обработки рук посетителей и работников магагзина. Работники не обеспечены отдельными флаконами с антисептиком. Кассиры отпускают покупателей без перчаток. Не представлены инструкции на имеющиеся средства дезинфекции. Не проводится уборка полов со средствами дезинфекции, не проводится дезинфекция дверей, ручек. Не проводится утренний фильтр выхода работников на работу.

В гастрономе «Уваровичский» г.п. Уваровичи, Гомельский филиал Гомельского райпо— нет запаса антисептиков для обработки рук.

В магазине «Перекресток» ООО «МирГриВал Плюс» г.п. Уваровичи – работники не соблюдают правила ношения масок. Нет запаса средств дезинфекции, перчаток.

В магазине «Аленка» ООО «Арникс» г.п. Уваровичи — нет запаса средств дезинфекции. Допускается реализация кондитерских изделий не в фасованном виде.