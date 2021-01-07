От Рождества и до Крещения православные отмечают святки. С ними связано большое количество поверий и традиций. О них наша беседа с настоятелем Свято-Николаевской церкви протоиереем Сергием Пешко.

– В православной традиции с праздника Рождества Христова начинаются так называемые святые дни. Рождество – это семейный праздник, праздник мира, ожидания и обещания Богу исправиться. Фактически торжество растягивается на две недели, вплоть до Крещения Господня. Святочный период чем-то напоминает пасхальные недели. Такое длительное празднование церковных праздников связано, во-первых, с их значимостью для христиан, а во-вторых, с возможностью насытиться духовным содержанием торжества и разделить его с близкими людьми.

– Как правильно провести святки?



– Самое правильное в святки – это быть в храме, причащаться, чтобы таким образом постоянно держать себя во внутреннем тонусе, в единении с Христом. Эта внутренняя радость, которую человек получил во время празднования Рождества, тянется на протяжении всей сплошной седмицы. В период святок у нас нет поста, потому что Церковь таким образом ориентирует нас на постоянную радость, а пост – это всё-таки покаянное чувство, это осознание своей греховности. Если есть желание и возможность, можно навестить тех людей, которых никто не навестит. Например, съездить в период святок в интернаты и детские дома.

– Что можно и что нельзя делать на святки?



– Именно в святые вечера христиане оставляли свои повседневные работы и славили Рождество Христово и Богоявление. В период с 7 по 17 января не положено постных дней, а потому православные христиане отдыхают после продолжительного Рождественского поста. В пищу благословляется всё: мясные, молочные, рыбные и другие «непостные» продукты. Но, конечно же, это не повод нашей душе предаваться пьянству, чревоугодию и разгулу. Во всем важна мера.

Кроме того, в данный период не разрешаются ни в храме, ни дома земные поклоны. Также на святки не совершаются венчания, так как телесная, земная радость не должна затмевать радость о рождении Христа.

Господь своим рождеством щедро излил на нас свою благодать, и мы должны ее (особенно в период святок) передавать дальше. То есть главным нашим делом в святки является славить Христа рожденного: посещать церковные богослужения и, конечно же, совершать дела милосердия – посещать больных, заключенных, пожилых людей, сирот, щедро давать милостыню и прочее.

– Что вы планируете в этот период?



– В это время мы обязательно посещаем Рогинскую больницу сестринского ухода. Как правило, мы стараемся чаще бывать у них, а в период святок тем более. Еще навестим ребят в социально-педагогическом центре, а также одиноких людей.

Главное же в святки, как и во все дни жизни христианина, – любовь к Богу и ближнему своему. Будем славить Христа рожденного. Будем нести эту благую весть в мир, творить дела милосердия, любви и подавать руку помощи всем, кто в этом нуждается.

– В это время многие гадают, особенно молодые девушки. Почему для православных христиан неприемлемы святочные гадания?



– Дело в том, что гадания противны Богу, это еще в Ветхом Завете написано. Они изначально были связаны с языческими практиками, которые для нас неприемлемы. Распространение подобных традиций, в том числе и традиции гадать накануне Рождества, – это наследие языческих времен. На самом деле это прямое противоречие той вере, которая у нас есть. Мы это не поощряем и, наоборот, призываем людей к этому не прибегать, потому что таким образом человек становится уязвимым перед миром злых духов.

Церковь настаивает на том, что лучше не омрачать праздник Рождества гаданиями, а сходить в храм. Причем, заметьте, все эти гадания перед Рождеством рассчитаны на сочельник, когда люди должны быть в храме. Проходит и торжественное вечернее богослужение, и ночная рождественская служба. А ведь все гадательные практики предполагают, что человек должен в это время сидеть дома, а не быть в храме. Надо верить в промысел Божий, а не в гадания, и доверять Богу свою жизнь.

– Какие пожелания со светлыми праздниками вы адресуете жителям района?



– Дорогих моих будакошелевцев искренне и сердечно поздравляю с Рождеством Христовым и святками с наилучшими пожеланиями добра, согласия, благоденствия, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Чтобы все пребывали в мире и благости, почитали и любили друг друга. Каждый человек неповторим, бесценен. Каждый привносит в этот мир нечто свое, нечто хорошее. Желаю всегда и не только на Рождество, всем людям и моим близким помощи от Господа, благословения, чтобы мы каждый день чувствовали в своей жизни Его присутствие.

Рождество Христа – праздничное событие в жизни каждого христианина. Эта дата в церковном календаре – момент, когда человек должен умерить свой бег по жизни и задуматься над событиями прошедшего года. Каждый человек должен осознать в это время, что Бог дал ему возможность прожить еще год, и поэтому надо молитвенно поблагодарить Его за это, надо попросить у Него прощения за совершенные грехи, а также благословения и сил на год наступивший. Все мы грешные, поймет это любящий и попросит покаяния сильный. Так будем же мы сильными. Мы выстоим, и все у нас будет хорошо.

Прошедший год был очень сложным для всех нас. Пандемия внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни. Но, несмотря ни на что, мы не допустили паники в своем приходе, ни на один день не закрыли храм, исполнив все предписания и санитарно-эпидемиологические требования. Наши прихожане имели возможность отметить все церковные праздники. Ведь можно закрыть храмы, школы, попросту закрыться дома, но зло ведь не закроешь. А против него мы сможем бороться, если каждый из нас будет трудиться и молиться.

Так давайте будем улыбаться и размышлять в эти святые дни. Давайте обратимся к Богу. Этим мы сохраним и приумножим в себе всё человеческое, что нам Господь даровал. Главное нам с вами – сохранить святость и благодать праздника Рождества в своем сердце. Бог вам в помощь и мое благословение!

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец