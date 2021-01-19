Мы первыми приходим на помощь

Не случайно именно эти слова, ставшие не только девизом в работе спасателей нашего района, а скорее уже делом жизни, размещены на фасаде здания пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Буда-Кошелево. Спасенные жизни, сохраненные материальные ценности и обеспечение безопасности окружающей среды – результат работы сотрудников РОЧС. Сегодня слова благодарности и признательности им – пожарным, водителям, диспетчерам, инспекторам.

Людмила Шишова: всего одна минута отводится на время выезда

Известная примета о том, что женщина на корабле – к беде, вовсе не относится к диспетчеру центра оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС Людмиле Шишовой. Хотя, по ее признанию, сначала так и было. Так получилось, что уже на первом ее дежурстве случился пожар, причем довольно серьезный: горела баня. И потом на следующих дежурствах был ряд пожаров – коллеги в шутку даже хотели отправить нового сотрудника обратно.

Работа диспетчера – вовсе не женская: сутки длится дежурство, именно диспетчер – первый человек, который «берет проблему на себя» и сталкивается с человеческой болью, на принятие мер отводится не более минуты после зова о помощи. Да и двое ее коллег-диспетчеров – мужчины. Но Людмила Анатольевна уверена: это именно та профессия, в которой она себя нашла и к которой шла не один год.

У Людмилы Шишовой за плечами опыт работы в Следственном комитете, который дал жизненную закалку и внутренний стержень, потом несколько лет в областном центре МЧС. И вот уже немногим более года она служит в г. Буда-Кошелево. Именно служит, так как девушка прошла аттестацию и имеет звание прапорщика. Хотя у нее, жительницы областного центра, была возможность перевестись обратно в Гомель. Но, как говорится, душа прикипела.

Сегодня наша героиня уже знает район как свои пять пальцев, хорошо ориентируется в расстояниях, местоположении населенных пунктов. Каждый звонок – особая история. Порой требуется масса усилий даже для того, чтобы понять, что случилось и какая требуется помощь. Ведь в стрессовой ситуации люди ведут себя по-разному. Первое, что необходимо сделать, максимально успокоить человека, разговорить и убедить, что помощь обязательно придет. Навыки психолога здесь также играют не последнюю роль. Бывает, что просят помощи даже в курьезных случаях. Так, на памяти Людмилы Анатольевны был звонок мужчины, который обычным градусником перемешал горячее варенье и просил совета, как быть дальше.

– Нередко мы работаем сообща с медиками, сотрудниками РОВД, газовой службой, энергетиками. Сегодня при необходимости наши спасатели приходят на помощь жителям Жлобина, Чечерска, Ветки, и, наоборот, можем рассчитывать на помощь соседей. Словом, все делается для того, чтобы вовремя оказать помощь и предотвратить ту или иную чрезвычайную ситуацию, – делится с нами Людмила Шишова. – Приятно ощущать на деле, что наши граждане небезраличны к чужой беде: в случае пожара бывает порядка двух-трех десятков звонков от соседей. Работу менять не планирую – хороший город, коллектив. А когда дежурные сутки проходят спокойно, и вовсе здорово – значит в нашей помощи никто не нуждался.

Вячеслав Сотников: я горд, что работаю спасателем

Для водителя пожарного автомобиля пожарной аварийно-спасательной части №2 аг. Коммунар Вячеслава Сотникова 25 лет на службе пролетели как один миг: годы становления как профессионала и гордости за дело, которому служишь. В профессию он пришел, как говорится, раз и навсегда. Навсегда связана с Будакошелевщиной и вся его жизнь. Уроженец деревни Тихиничи, закончил там начальную школу, затем – Узовскую, служба в армии в роте специального назначения, а потом четверть века – спасателем.

Вячеслава Эдуардовича мы застали на очередном дежурстве. Современный пожарный автомобиль МАЗ стоял наготове в боксе.

– Люди, однажды выбравшие профессию пожарного и преданно отдавшие ей лучшие годы жизни, были всегда (стоит лишь посмотреть на наших старших товарищей, ветеранов пожарной службы). Но радует то, что сегодня на вооружении спасателей – современная быстроходная техника, о которой пять-десять лет назад мы могли только мечтать, – уделив нам немного времени, говорит Вячеслав Сотников. – Сегодня создана система работы, при которой человек, попавший в беду, может рассчитывать на быструю квалифицированную помощь. К тому же в нашем коллективе преимущественно молодежь, прошедшая строгий отбор. Случайных людей у нас не бывает. Даже в те дни, когда нет происшествий, спасатели занимаются отработкой практических и теоретических навыков.

Водителем автомобиля Вячеслав Сотников работает недолгое время. Главное для него – доставить пожарных к месту происшествия как можно быстрее. И тут же наш собеседник вспоминает недавний гололед и выезды на пожары, когда мастерство водителя пригодилось как никогда. Нередко ему приходится выступать в роли психолога на месте происшествия, помогать коллегам – благо опыта у него предостаточно, ведь начинал и более двадцати лет трудился здесь же, в Коммунаре, командиром отделения.

Навыки водителя ежедневно приходится отрабатывать ему не только на работе, но и дома. Прапорщик Сотников с супругой Галиной – счастливые родители пятерых детей – трех сыновей и двух дочурок. Подвезти супругу на работу, детей – в школу и детский сад – привычное дело для него. У Сотниковых в Узе – свой дом, наполненный детским смехом. Многие вещи в нем с любовью сделаны членами семьи. Есть приусадебный участок. Словом, жизнь идет своим чередом, но главное, что в ней всегда есть место семейным радостям и счастью.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец