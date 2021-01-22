«Алкоголь – главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей», – отмечают правоохранители и напоминают об ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: размер штрафа составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Такое же наказание и за употребление спиртного до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП.

Если пьяный водитель за рулем или передал управление транспортным средством такому же лицу либо отказался от прохождения проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении него возбуждается уголовное дело по ст. 3171 УК Республики Беларусь. К тому же, независимо от права собственности, подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей (за исключением транспорта, выбывшего из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

Более того, управление транспортом, не имея права управления этим средством, как и передача управления лицу, не имеющему на то прав, обернется штрафом от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления без водительского удостоверения – от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.

Уважаемые граждане, если вы видите, что за руль садится нетрезвый или бесправный водитель либо по проезжей части передвигается пьяный пешеход, сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Ваш звонок, возможно, сохранит чью-то жизнь.

29 января пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Соблюдаем ПДД – сохраняем жизнь!»

По статистике, за истекший год на Гомельщине произошло 452 дорожно-транспортных происшествия, в нашем районе – 16. Причем 60 ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев ДТП совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования ПДД. Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает и недисциплинированность водителей и пешеходов.

Стражи порядка призывают к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, что приведет к снижению количества аварий на дорогах и тяжести их последствий.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА