Немало Татьян, выбрав в качестве дела жизни благородный педагогический труд, плодотворно работают в сфере образования. И сегодня мы расскажем вам о замечательной женщине, без которой уже давно нельзя представить коллектив гимназии райцентра, – Татьяне Парфененко.

Энергичная, сильная духом, сострадающая ближнему – если верить словарю имен, именно такими качествами обладают женщины с именем Татьяна. Они очень активны и в личной жизни, и в карьере, и в саморазвитии. Готовы работать 24 часа в сутки, если работа приносит удовольствие. Наша героиня – яркое тому подтверждение. Вот уже почти 29 лет учитель русского языка и литературы Татьяна Парфененко входит в класс только с хорошим настроением.

Для учеников, коллег, соседей и знакомых она Татьяна Петровна, для друзей Таня. А вот любимая бабушка всю жизнь называла её только Танюшкой. Со временем оказалось, что имя полностью отражает внутренний мир нашей героини. Да и звучит красиво. А еще, как признается собеседница, в ее роду много женщин с именем Татьяна. Кроме того, она всегда чувствует незримое присутствие покровительницы рядом.

В гимназии Татьяна Парфененко работает с 1992 года. Тогдашняя выпускница филологического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины попала в учреждение по распределению.

– Еще со школьной скамьи со мной любовь к литературе, – замечает ныне опытный педагог. – На выбор профессии повлияла Анна Владимировна Мальцева, мой учитель русского языка и литературы.

Факультет филологии пришелся девушке по душе, а первое и, как оказалось, единственное место работы лишь подтвердило: выбор был сделан правильный. Каждого ученика она воспринимает как собственного ребенка.

– Педагогическая профессия – это мое призвание. Даже трудно представить, каково это – жить, не собираясь в школу, не заботясь о том, как пройдет занятие и что оно даст ребятам, не сверять свои часы с ритмом школьной жизни. Ни за что бы не изменила профессии. Это мое, это то, чем я дышу, – с улыбкой отмечает собеседница.

Любимая работа дала ей очень многое. Татьяна Пет-ровна гордится каждым выпускным классом, радуется, когда благодаря ее стараниям ребята впитывают знания и расширяют кругозор, раскрывают способности и проявляют себя на олимпиадах. А еще ей очень приятно, когда вчерашние школьники обретают престижную востребованную профессию, становятся достойными членами общества. А таких выпускников очень много.

По мнению Татьяны Парфененко, учитель должен не только учить, но и любить своих учеников. Ее профессиональное кредо: «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, чему учишь, и любить тех, кого учишь». Этого принципа, некогда открытого для себя, и придерживается педагог. Чтобы преподнести свой предмет как можно более увлекательно, не заставить детвору скучать, а наоборот, привлечь к подробному изучению, Татьяна Петровна активно применяет нетрадиционные формы работы. Использует также и межпредметные связи: музыкальное сопровождение, предметы живописи, картины известных художников на уроках литературы и многое другое. В обязательном порядке знакомит учеников с биографией каждого писателя, делится интересными историческими фактами – ведь так занятия выглядят куда разнообразнее. А самое главное – на уроках всегда присутствует доброжелательная атмосфера, благодаря которой у детей не угасает стремление к познаниям. Школьники учатся рассуждать, не боясь высказывать свою точку зрения и ошибиться, ведь их за это никто не отругает.

– Думаю, что каждый учитель должен быть терпеливым, объективным, тактичным и эрудированным. Согласитесь, если учитель занимается самообразованием, то, соответственно, и дети будут к этому стремиться. Я, к примеру, несмотря на загруженность, много читаю: современную литературу, пособия по психологии и другое. Ведь учитель обязан держать руку на пульсе, постоянно развиваясь, чтобы «не остаться за бортом».

А мы в свою очередь спешим поздравить всех обладательниц этого прекрасного имени. Не забудьте и вы поздравить своих Татьян.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото из архива редакции