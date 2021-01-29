Во всех регионах страны в рамках подготовки к Всебелорусскому народному собранию продолжают работу диалоговые площадки. Их главной задачей является вовлечение максимального количества граждан в диалог.

Сегодня в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко прошла диалоговая площадка на тему «Путь к здоровью: спорт, движение, ЗОЖ».

В качестве спикеров выступили: Владимир Азарушкин, Валентина Силивончик и Елена Рыкунова .

В качестве гостей в диалоге приняли участие заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, делегат VI Всебелорусского народного собрания глава фермерского хозяйства»Агро-Дуравичи» Андрей Романенко, начальник районного отдела по ЧС Сергей Халдай, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова.

Участники поговорили о спортивной жизни района в целом, а также обсудили перспективы развития физкультурно-спортивного досуга молодёжи на Будакошелевщине.

— Сегодня в районе созданы все условия для того, чтобы привлечь школьников к здоровому образу жизни, а также к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Наша главная задача — заинтересовать ребят, — отметила модератор диалоговой площадки заместитель директора по воспитательной работе гимназии райцентра Татьяна Медведская.

Участники диалоговой площадки обсудили ряд волнующих их вопросов, а также приоритетные направления дальнейшей работы.