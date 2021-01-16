Торжество добра и милосердия: 16 января в районном доме культуры подвели итоги «Рождественской звезды»

Районный конкурс за духовное возрождение ежегодно проходит в рождественские январские дни, наполнен особым смыслом и является одним из любимых торжеств у будакошелевцев. В этом году было вручено 36 наград.

С первых мгновений праздничный тон мероприятию задали воспитанники центра развития ребенка райцентра.

Открыл мероприятие и обратился к присутствующим председатель райисполкома Анатолий Гапоник:

– Как отметил глава государства Александр Лукашенко, без духовности, нравственности никакого движения вперед быть не может. Сегодня наша общая задача – сберечь наш край и передать тем, кто придет после нас. Сила духа, единство – тот фундамент, без которого невозможно выжить. Пережив военное лихолетье, восстановление страны в послевоенные годы, в наши дни мы отстаиваем суверенитет родной земли. В эти праздничные дни мы обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, прославляем идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию. Конкурс «Рождественская звезда» не просто открывает новые возможности, но и вызывает чувство гордости за родной край. Лауретами конкурса стали люди разных профессий, но их объединяет благородное дело – воспитание одаренной молодежи, утверждение идеалов человечности и добра, стремление делать мир лучше и совершеннее.

В заключение Анатолий Генрикович пожелал участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, желания творить и созидать на благо родного края.

Затем наступил самый волнительный момент, и началась церемония награждения. По итогам районного конкурса «Рождественская звезда» обладателями главного приза стали:

– в номинации «За доброту и милосердие» – Вероника Киржанова, воспитатель Буда-Кошелёвского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;

– в номинации «За особый вклад в развитие духовности, эстетики бытия» – Александрович Савков, иерей храма священномученика Пиония в деревне Уза;

– в номинации «За особый вклад в формирование преемственности поколений, патриотизм, укрепление национальных традиций» – Ольга Грицкова, учитель начальных классов Уваровичской средней школы;

– в номинации «За особый вклад в развитие интеллектуального потенциала Будакошелевщины, формирование творчески мыслящей личности» – Олег Вербовиков, учитель физики «Октябрьской средней школы;

– в номинации «За особый вклад в формирование здорового образа жизни» – Владимир Слепцов, учитель физической культуры и здоровья Коммунаровской средней школы;

– в номинации «За особое мужество и пример жизнелюбия» – Александр Левченко, начальник штаба отдела внутренних дел Буда-Кошелёвского райисполкома, майор милиции.

Специальным призом награждены:

– в номинации «За организацию и проведение лучшего культурно-массового мероприятия» – Людмила Якименко, заведующий филиалом «Уваровичский городской дом культуры»;

– в номинации «За активный образ жизни, поездки с концертами в отдаленные сельские населенные пункты района, умение организовать свое свободное время, участие в районных мероприятиях» – Андрей Батаев, руководитель народных коллективов «Сябрына» и «Уваровчанка» центрального районного дома культуры;

– в номинации «За активную жизненную позицию, патриотизм и высокую моральность» – Олег Сомов, заведующий филиалом «Губичский сельский дом культуры»;

– в номинации «За патриотизм и гражданственность, любовь к родной земле, стремление сделать ее красивым и уютным уголком» – Алла Журавская, заведующая молочно-товарной фермой СУП «Андреевка»;

– в номинации «За активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни и верность врачебному долгу» – врач терапевтического отделения Буда-Кошелёвской ЦРБ Ирина Ганнова;

– в номинации «За активную трудовую и общественную деятельность» – Галина Михальцова, жительница райцентра.

Традиционно чествовали победителей и лауреатов районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление», которые были отмечены дипломами и благодарственными письмами Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Буда-Кошелевского района» не было равных СП «АМИПАК» ОАО (антикризисный управляющий – ­ Валентина Жукова) и Буда-Кошелевскому ДРСУ№184 (директор – Юрий Шоров).

Почетное второе место заняли Буда-Кошелeвский район электрических сетей (начальник – Александр Вегера) и Буда-Кошелевский район газоснабжения (начальник – Игорь Иванаускас).

КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» (директор – Николай Карпечкин) присуждено третье место.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций агропромышленного комплекса Буда-Кошелевского района» первое место заняло РДСУП «Белоруснефть-Особино» (директор – Евгений Лукомский). ОАО «Буда-Кошелево — агросервис» (директор – Федор Свердликов) и филиал ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» по производству сыров (директор – Сергей Голубев) удостоены второго места. Третье место присуждено ОАО «Агрохимуслуги» (директор –Александр Радьков).

Среди учреждений социальной сферы города Буда-Кошелево лучшее новогоднее оформление представила начальная школа г. Буда-Кошелево (директор – Татьяна Чечко). Второе место у Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа» (директор – Николай Ящук). Третьей стала гимназия райцентра (директор – Евгений Агажельский).

«Лучшую новогоднюю сказку» рассказали Буда-Кошелевская центральная районная больница (главный врач – Жанна Евтухова) и Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж (директор – Николай Ящук). Второе место в данной номинации у гимназии г. Буда-Кошелево» (директор – Евгений Агажельский) и ДРСУ №184 (директор – Юрий Шоров). СП «АМИПАК» ОАО (антикризисный управляющий – Валентина Жукова) заняло почетное третье место.

Автором лучшего дизайнерского решения в номинации «Лучший новогодний арт-объект «Символ года» стал Виталий Карпинский, заведующий филиалом «Гусевицкий центр ткачества».

Посёлок Великий Мох Кошелевского сельсовета (Сергей Боженков, Константин Алексейков, Анна Ракомсина, Ирина Боженкова) в очередной раз порадовал жителей и гостей новогодним украшением и стал победителем в номинации «Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов».

Приятно отметить, что жители города и района также не остались в стороне и постарались ярко, празднично, креативно украсить свои домовладения на радость себе и окружающим. В номинации «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения» стали лучшими и получили из рук главы района Анатолия Гапоника благодарственные письма Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Галайко из Буда-Кошелева, Сергей и Мария Казак, проживающие в агрогородке Пенчин.

Во время мероприятия минуты радости зрителям дарили воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств, Уваровичского центра детского творчества, индивидуальные исполнители.

Несмотря на морозную погоду на улице, праздник состоялся, получился душевным и светлым. И, несомненно, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.