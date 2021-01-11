Алеся АФАНАСЕНКО, социальный работник:

– Это очень веселая традиция. Когда была ребенком, конечно, колядовала. Сейчас сама не участвую, а вот дети с удовольствием ходят.

Марина ПАЛУБЕЦ, учащаяся гимназии:

– Отношусь очень хорошо и каждый год сама участвую. Никогда не упускаю возможности хорошо провести время со своими друзьями, а ещё заработать конфет и мелочи на карманные расходы.

Игорь ВЕНЦЕЛЬ, учитель:

– Сам не колядую, поскольку в этот день, как и всегда, занят: готовлю учащихся к ЦТ по обществоведению. А традиция отличная. Для детей и взрослых это ещё один праздник.

Снежана ДАНЮК, мама в декретном отпуске::

– До того, как стала мамой, сама колядовала с друзьями. Это интересно и весело. Сейчас с радостью принимаю в своем доме колядовщиков и угощаю их конфетами.

Юрий ЕЖОВ

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