ФОТОРЕПОРТАЖ: КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» празднует 70-летие

29 января в районном Доме культуры коммунальная служба района отметила 70-летний юбилей.

Более 30 специалистов и рядовых работников получили заслуженные награды из рук председателя районного исполнительного комитета Анатолия Гапоника и директора КЖУП «Буда-Кошелевский комунальник». В их адрес прозвучали слова искренней благодарности и признательности за труд. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.