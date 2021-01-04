За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 740 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 85 505 217. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели почти 60,5 млн инфицированных, умерли более 1,8 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — свыше 21,1 млн (умерли 360 тыс., выздоровели 12,4 млн). На втором месте Индия — более 10,3 млн (умерли 149,6 тыс., выздоровели 9,9 млн). Третье место у Бразилии — более 7,7 млн (умерли 196 тыс., выздоровели 6,8 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 3 236 787, выздоровели 2 618 882 человек. Количество летальных исходов — 58 506.