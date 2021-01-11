За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 790 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 90 691 875. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели 64,8 млн инфицированных, умерли более 1,9 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — свыше 22,9 млн (умерли 383,2 тыс., выздоровели 13,4 млн). На втором месте Индия — более 10,4 млн (умерли 151,1 тыс., выздоровели 10 млн). Третье место у Бразилии — более 8,1 млн (умерли 203,1 тыс., выздоровели 7,1 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 3 401 954, выздоровели 2 778 889 человек. Количество летальных исходов — 61 837.